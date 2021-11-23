«Барселона» — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа ЛЧ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Лига чемпионов и матч «Барселона» — «Бенфика» в группе, где также «Бавария» сыграет с «Динамо». Мюнхенский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф, а вот за вторую путёвку поборются как раз «Барса» и «Бенфика».
Пока «Барселона» обходит «Бенфику» на два очка, но мы помним, что при равенстве очков на первом месте являются показатели в личных встречах, а в Лиссабоне «Барселона» проиграла крупно (0:3). Даже отставание в 2 очка для «Бенфики» не смертельно и не фатально. «Бенфике» главное не проиграть «Барселона». А в шестом туре уже дома обыграть надо «Динамо» и надеяться, что «Бавария» не проиграет дома «Барселоне».
Это будет дебют Хави Эрнандеса на посту главного тренера «Барселоны» в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании всё сложилось удачно. «Барса» выиграла со счётом 1:0 благодаря, мягко говоря, легковесному пенальти, который реализовал Депай. Некоторые комбинации у «Барселоны» получались, но дважды «Барса» должна была пропустить. Рауль де Томас дважды попадал в штангу. В обороне у «Барселоны» проблем предостаточно.
Будет ли «Бенфика» рисковать? Не знаю. В Мюнхене «Бенфика» сыграла агрессивно в атаке и два сумела забить, почему бы не забить и на «Камп Ноу», тем более что у каталонцев с обороной не всё ладно. Мне кажется, что вариант «обе забьют» для этой игры подходящий.
В этой Лиге чемпионов «Барселона» три пропустила от «Баварии» и «Бенфики», а от Киева ничего не пропустила, хотя могла это сделать. Повторюсь, не лучшим образом «Барса» действует в обороне, но и в атаке остаются вопросы. «Бенфика» тоже много пропускает, поэтому вариант «обе забьют» очень даже неплохой.
Думайте сами, решайте сами, но мой прогноз — обе забьют. Болеем за ту ставку. Я как комментатор этой встречи постараюсь всё оформить по красоте. Не призываю вас ставить по моему прогнозу. Думайте своей головой», — сказал Генич.
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