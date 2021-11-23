«Нефтехимик» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — СКА.



Ставка: победа «Нефтехимика» в основное время за 4.40.



«Глядя на текущие результаты СКА, вспоминается анекдот про врача, который, сидя возле кровати умирающего пациента, листает его анализы и говорит себе под нос: «Хорошо… Хорошо… Господи, как хорошо!» — «Доктор, что хорошо?» – слабым голосом спрашивает его пациент. «Хорошо, что у меня этого нет», — отвечает доктор.



Только взгляните на списочный состав совета директоров СКА и представьте, что в этот улей засунули палку и сейчас ей ворочают. Что ни неделя, СКА укрепляется, но чем больше укрепляется, тем больше проигрывает, и никакие Комаровы пока не в силах питерцам помочь.



А ведь беда, как известно, не приходит одна. Если ещё совсем недавно поездка в Нижнекамск считалась для СКА нечто вроде лёгкого, но скучного (после Питера) променада, то как раз сейчас «Нефтехимик» в порядке! Потому что команда не в порядке не смогла бы «засушить» последовательно «Трактор» с «Локомотивом». «Маленькие татары» не пропускают уже более двух матчей, и ничего хорошего СКА в татарстанской глубинке, поверьте, не ожидает.



Поэтому я даже не стану смотреть на статистику личных встреч, которая в данной ситуации вряд ли сможет предложить верное решение. А сразу предположу тяжелейшую, но всё-таки победу «Нефтехимика», хоть и с минимальным счётом, но зато в основное время.



Потому что предыдущими матчами «маленькие татары» её заслужили», — сказал Лебедев.

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