«Динамо» Киев — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов 23 ноября

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Бавария».



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Динамо» Киев примет дома «Баварию» в предпоследнем туре Лиги чемпионов. Не очень-то хорошая вывеска для украинской команды. Немецкий клуб имеет все шансы добиться пятой победы кряду.



Это, с одной стороны, очень предсказуемая группа – мюнхенцы, конечно же, уже обеспечили себе выход в плей-офф. Но вот борьба за второе место ещё идёт. Пока что стоит на нём «Барселона», которая смогла победить в последних двух турах.



Однако для «Динамо» Киев уже почти всё предрешено, по крайней мере в погоне за вторым местом. «Киевляне» идут последними в группе с отставанием от каталонцев в пять баллов. Они не победили ни в одном из чётырех туров. Думаю, не очень много шансов у украинской команды и в матче с «Баварией».



Пока что пропустили динамовцы за четыре тура семь голов, при этом ни разу не забив. Но пять мячей из этих семи клуб пропустил как раз от «Баварии». Думаю, отсутствие голов от «киевлян» и гарантированный выход мюнхенцев в плей-офф должны повлиять на счёт в этом матче. Плюс, можно вспомнить, что «Бавария» пару раз оступилась в домашнем чемпионате недавно.



Да, против немецкой команды можно играть. Но если она включится в борьбу, то почти любой соперник в Европе будет бессилен. Игра будет проходить дома у «Динамо», немного холодная нас ожидает встреча. Но и Германия – не самая тёплая страна. Мюнхенцам не привыкать играть с температурой близкой к нулевой.



Но поле, независимо от погоды, будет отличным. Всё будет готово для хорошего матча. Я, конечно, желаю «Динамо» победы. Но ему точно будет тяжело. Я ограничусь ставкой «обе команды забьют». Буду верить в то, что «киевляне» наконец-то отличатся в этом розыгрыше ЛЧ. А уж потом – что футбольный бог даст, то и будет», — сказал Калиниченко.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Бавария».

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Бенфика».

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ювентус».