«Ак Барс» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.12.



«Если уж рижане не смогли забросить ни единой шайбы в Сочи, где местная команда отнюдь не образец оборонительных порядков КХЛ, то сколько те же самые рижане смогут забросить в Казани? Где с обороной точно на порядок лучше, да и в атаке тоже всё совсем неплохо.



Конечно, бывало, что «Динамо» выигрывало даже в Казани. Причём в последний раз не далее как в этом году, в самом его начале. Правда, после этого «Ак Барс» отомстил, победив в Риге, а потом отомстил ещё раз, уже в нынешнем сезоне. И, судя по тому, что сейчас происходит в «Динамо» и как оно играет, никаких шансов повторить свой успех начала 2021 года у «краповых» нет. Увы!



Слушайте, ну у «Ак Барса» почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Причём победы рижские в основном приходятся не на регулярный сезон и даже не на плей-офф, где соперники, к слову, ни разу не встречались, а на предсезонные «товарняки» в рамках Кубка Латвийской железной дороги. Там рижане хороши, а у «больших татар» совсем другие цели. Если эти победы у рижан отобрать, получится куда более значимое превосходство «Ак Барса» в этой паре.



Поэтому нет никаких объективных предпосылок не только для победы рижан в Казани, но и к какому-то для них благоприятному результату. Субъективная предпосылка есть – если «Ак Барс» положит на хоккей с прибором. Но поскольку такое развитие событий крайне маловероятно, то можно без особого труда предположить домашнюю победу «больших татар» без особого перенапряжения в достаточно низовом матче, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

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