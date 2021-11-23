«Барселона» — «Бенфика»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов в Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика».



Ставка: победа «Бенфики» с форой (+1) за 1.80.



«Матч «Барселона» — «Бенфика» станет дебютом Хави Эрнандеса в Лиге чемпионов на посту главного тренера каталонцев. Первая игра, в которой была победа на своём поле в каталонском дерби над «Эспаньолом» со счётом 1:0, оставила не самые позитивные впечатления. Хоть сине-гранатовые и выиграли, но за первые 80 минут они создали очень мало острых моментов у ворот «попугаев». Последние 10 минут стали настоящей катастрофой, когда «Эспаньол» создал умопомрачительное количество моментов, но чудом не забил.



«Барселона» в очередной раз показала, что в позиционной обороне, когда приходится играть без мяча, а соперник мотивирован и рвётся вперёд, она с давлением не справляется. Нам ли это не знать, тем, кто смотрел домашний матч с «Баварией» (0:3) и во втором туре Лиги чемпионов в Лиссабоне — поражение со счётом 0:3.



Вот и вторая игра с португальцами. «Барселона» подходит к ней с форой в 2 очка над «Бенфикой». Добыто это преимущество было благодаря тому, что было обыграно «Динамо» со счётом 1:0 в обоих матчах. Всего два мяча забила «Барселона» в этой Лиге чемпионов, но набрала аж 6 очков, что может быть максимумом при двух забитых мячах.



Если «Барселона» дома победит «Бенфику», то она выйдет в плей-офф, что необходимо команде Лапорты при её больших финансовых проблемах. С другой стороны, если «Барселона» не побеждает, то с большой долей вероятности можно предполагать, что с Лигой чемпионов она прощается.



Если «Барселона» не выиграет во вторник, то нужно будет побеждать в последнем туре на выезде «Баварию», что просто невозможно. Я очень удивлён, что на «Барселону» дают очень низкий коэффициент. Победа «Барселоны» оценивается за 1.65. Считаю, что команда переоценена. У неё много игроков травмированы. К сожалению, проблемы с сердцем приводят к досрочному завершению карьеры Куна Агуэро. Также травмированы Дембеле, Фати. В ситуации, когда другие игроки «Барселоны» очень слабо смотрятся в атаке, я поставлю на «Бенфику» с форой (+1). Коэффициент большой», — сказал Вишневский.

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