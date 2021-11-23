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«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.85.

«Жёлтая субмарина» идёт на втором месте, являясь действующим чемпионом Лиги Европы. Старт не задался, однако серия игр со швейцарским «Янг Бойз» (4:1 и 2:0) вернула коллектив в борьбу за выход в плей-офф. Ещё очко заработано в противостоянии с «Аталантой» (2:2).

По моему мнению, стоит отдать предпочтение в этой паре испанской дружине, их сильно недооценивают в этой Лиге чемпионов. Команда имеет боеспособный состав, который может зайти далеко даже в плей-офф.

«Красные дьяволы» в последних матчах внутреннего первенства неизменно проигрывали, что отбросило их на промежуточную восьмую позицию в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда реабилитируется и идёт на первой позиции, хотя в первом туре уступила «Янг Бойз» (1:2).

На наш взгляд, ставку стоит сделать против английского коллектива. Манкунианцы не очень нравятся мне в последнее время, сбавили слишком обороты», — сказал Павлюченко.

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Вильярреал» — «МЮ».

Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «МЮ».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Бавария».

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