«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Вильярреала» за 2.85.
«Жёлтая субмарина» идёт на втором месте, являясь действующим чемпионом Лиги Европы. Старт не задался, однако серия игр со швейцарским «Янг Бойз» (4:1 и 2:0) вернула коллектив в борьбу за выход в плей-офф. Ещё очко заработано в противостоянии с «Аталантой» (2:2).
По моему мнению, стоит отдать предпочтение в этой паре испанской дружине, их сильно недооценивают в этой Лиге чемпионов. Команда имеет боеспособный состав, который может зайти далеко даже в плей-офф.
«Красные дьяволы» в последних матчах внутреннего первенства неизменно проигрывали, что отбросило их на промежуточную восьмую позицию в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда реабилитируется и идёт на первой позиции, хотя в первом туре уступила «Янг Бойз» (1:2).
На наш взгляд, ставку стоит сделать против английского коллектива. Манкунианцы не очень нравятся мне в последнее время, сбавили слишком обороты», — сказал Павлюченко.
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Вильярреал» — «МЮ».
Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «МЮ».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Бавария».
- 23 ноября 2021
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15