«Барселона» — «Бенфика»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика».
Ставка: «Бенфика» не проиграет за 2.36.
«Мне кажется, эту игру нужно ловить. Букмекеры считают явным фаворитом «Барселону». Я не понимаю почему. На мой взгляд, «Бенфика» сейчас опытнее, сильнее, в лучшей форме, у команды лучше обойма, она лучше обучена.
А в «Барселоне» много молодых футболистов, пришёл молодой тренер Хави. Первый матч с трудом выиграли со счётом 1:0, не показав хорошего футбола. В какой-то момент «Барселона» опять станет грандом, но сейчас в руках Хави сырой коллектив, он не готов, предстоит много работы.
Если «Бенфика» выигрывает, то выходит на второе место. А потом у неё матч с киевским «Динамо» дома, где можно рассчитывать на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов. Поэтому она сыграет максимально самоотверженно. На мой взгляд, португальцы сейчас просто сильнее сине-гранатовых.
Этим нужно пользоваться. Моя первая ставка — «Бенфика» не проиграет, это железный вариант», — сказал Мор.
Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Бенфика».
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ювентус».
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