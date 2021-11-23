«Челси» — «Ювентус»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ювентус».



Ставка: победа «Челси» за 1.70.



«Аристократы» достаточно неожиданно уступили сегодняшнему оппоненту в первом круге (0:1), да и с «Зенитом» (1:0) получилось вырвать победу лишь за счёт индивидуального мастерства пары футболистов. С другой стороны, команда вынесла «Лестер» со счётом 3:0 на днях и продолжает лидировать в АПЛ.



По моему мнению, лондонцы сейчас в слишком хорошей форме, так что на очки туринцам рассчитывать не стоит. К тому же фаворит выступает на родном стадионе, где всегда играл великолепно. Вряд ли он отдаст первое место в квартете.



«Старая синьора» вроде бы выиграла все свои матчи в Лиге чемпионов, но идёт как-то неоднозначно. Матчи с петербургским «Зенитом» (1:0 и 4:2) получились нервными, пусть и было заметно превосходство в классе — сначала добыли итальянцы победу в концовке, а во второй встрече помог 11-метровый взять инициативу в свои руки.



На мой взгляд, гостям придётся невероятно сложно, соперник просто лучше готов сейчас. Хозяева желают взять реванш за поражение в Турине, поэтому будут рвать и метать сегодня», — сказал Павлюченко.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ювентус».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».

Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «МЮ».