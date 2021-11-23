«Челси» — «Ювентус»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ювентус».
Ставка: победа «Челси» за 1.70.
«Аристократы» достаточно неожиданно уступили сегодняшнему оппоненту в первом круге (0:1), да и с «Зенитом» (1:0) получилось вырвать победу лишь за счёт индивидуального мастерства пары футболистов. С другой стороны, команда вынесла «Лестер» со счётом 3:0 на днях и продолжает лидировать в АПЛ.
По моему мнению, лондонцы сейчас в слишком хорошей форме, так что на очки туринцам рассчитывать не стоит. К тому же фаворит выступает на родном стадионе, где всегда играл великолепно. Вряд ли он отдаст первое место в квартете.
«Старая синьора» вроде бы выиграла все свои матчи в Лиге чемпионов, но идёт как-то неоднозначно. Матчи с петербургским «Зенитом» (1:0 и 4:2) получились нервными, пусть и было заметно превосходство в классе — сначала добыли итальянцы победу в концовке, а во второй встрече помог 11-метровый взять инициативу в свои руки.
На мой взгляд, гостям придётся невероятно сложно, соперник просто лучше готов сейчас. Хозяева желают взять реванш за поражение в Турине, поэтому будут рвать и метать сегодня», — сказал Павлюченко.
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ювентус».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».
- 23 ноября 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2021
-
19:00