«Мальмё» — «Зенит»: где смотреть матч в прямом эфире, какой телеканал покажет

23 ноября в Стокгольме состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
«Зениту» достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе третье место в группе Н.
Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.97. Успех «Мальмё» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.86.
Аналитики склоняются к тому, что матч «Мальмё» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.66, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 4.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Динамо Киев» — «Бавария».
- 23 ноября 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2021
-
19:00