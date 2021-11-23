«Мальмё» — «Зенит»: где смотреть матч в прямом эфире, какой телеканал покажет

23 ноября в Стокгольме состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



«Зениту» достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе третье место в группе Н.



Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.97. Успех «Мальмё» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.86.



Аналитики склоняются к тому, что матч «Мальмё» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.66, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 4.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Динамо Киев» — «Бавария».

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Бенфика».