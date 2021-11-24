«Спартак» — «Наполи»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче Лиги Европы

24 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Начало состоится в 18:30 мск.
Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.62. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1620 рублей. Победа «Спартака» идёт за в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
Аналитики думают, что матч «Спартак» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на гол в первые 15 минут — за 3.00, на дубль любого футболиста — за 2.90.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».
Какой канал покажет матч «Спартак» — «Наполи»?
Прогноз Дениса Наливайко на матч «Спартак» — «Наполи».
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