«Спартак» — «Наполи»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Спартак» – «Наполи».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.04.



«Спартак» и «Наполи» сыграют в одном из последних матчей группового этапа Лиги Европы. Это во многом определяющий тур – последняя возможность зацепиться за нужные очки для выхода из группы.



Кажется, еще недавно все складывалось в этой группе хорошо для «Спартака». Он шел на первых строчках, а очевидные фавориты, «Лестер» и «Наполи», располагались в нижней части. Но вот уже неаполитанцы лидируют в квартете. А «Спартак» стоит на последней строчке. Но его отставание от соперников выше минимально. Так что для команды Витории еще не все потеряно.



Так что это очень интересная группа – у всех команд есть еще шанс зацепиться за нужные позиции. Примечательно, что «Легия», которая проигрывает почти в каждом туре польского чемпионата, здесь держится пока на второй строчке. Хотя в двух последних турах ЛЕ поляки также уступили.



Собственно, отрыв «Наполи» от последнего места составляет всего три очка. Так что уже после этого тура все может измениться. Это самая упорная группа. Но, как бы то ни было, у «Спартака» все еще катастрофические проблемы со скамейкой, много травмированных. Глубины состава у клуба нет.



На прошлых выходных Витория сыграл с «Краснодаром» в четыре защитника. В общем-то результата «красно-белые» не добились, проиграли. Но смотрелась команда не так плохо. Как вариант, сыграть такой же схемой против «Наполи», мне кажется весьма неплохим. До этого с «Лестером» клуб попробовал сыграть в высокую линию, и в итоге получил…



Надеюсь, после матчей с «Лестером» тренерский штаб «Спартака» проанализировал все и постарается сыграть понадежнее с итальянским клубом. Психологическим плюсом здесь еще будет идти тот факт, что в их первом матче «красно-белые» смогли выиграть. Хотя и пропустили два мяча.



Гадать, как точно сыграет «Спартак», я не хочу. «Наполи» силен, но у него, как я понимаю, вспышка коронавируса. В прошедшем матче с «Интером» еще и получил у команды травму главный нападающий. Не знаю, сыграет ли он. Так что у «Спартака» есть определенные шансы. Этот клуб сейчас настолько непредсказуем, насколько это возможно.



Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2,5», — сказал Калиниченко.