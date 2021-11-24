«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.95.



«Интер» принимает «Шахтёр». Пока для«Шахтёра» Лига чемпионов просто ужасная, набрано всего 1 очко в четырех матчах. Много пропущено.



«Интер», в принципе, наверное, чувствует себя уверенно, но присутствие рядом молдавского «Шерифа», который стал возмутителем спокойствия в этой группе, будет мотивировать «Интер» сыграть по максимуму в этом матче и обыграть «Шахтёр».



В случае победы «Реала» в Тирасполе, что является очень вероятным результатом, испанский и итальянский клубы выйдут досрочно в плей-офф Лиги чемпионов. Кстати, последние годы «Интер» вообще никуда не выходит.



Несмотря на тяжелый матч с «Наполи» в Серии А, я уверен, что «Интер» будет играть очень серьезно. «Шахтёр» — это команда, у которой много проблем в обороне.



Я думаю, что «Интер» в состоянии выиграть этот матч в 2 или даже в 3 мяча, поэтому стоит взять победу «Интера» с форой (-1,5) за 1,95. Уверенность в этой прекрасной ставке 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.