«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.95.
«Интер» принимает «Шахтёр». Пока для«Шахтёра» Лига чемпионов просто ужасная, набрано всего 1 очко в четырех матчах. Много пропущено.
«Интер», в принципе, наверное, чувствует себя уверенно, но присутствие рядом молдавского «Шерифа», который стал возмутителем спокойствия в этой группе, будет мотивировать «Интер» сыграть по максимуму в этом матче и обыграть «Шахтёр».
В случае победы «Реала» в Тирасполе, что является очень вероятным результатом, испанский и итальянский клубы выйдут досрочно в плей-офф Лиги чемпионов. Кстати, последние годы «Интер» вообще никуда не выходит.
Несмотря на тяжелый матч с «Наполи» в Серии А, я уверен, что «Интер» будет играть очень серьезно. «Шахтёр» — это команда, у которой много проблем в обороне.
Я думаю, что «Интер» в состоянии выиграть этот матч в 2 или даже в 3 мяча, поэтому стоит взять победу «Интера» с форой (-1,5) за 1,95. Уверенность в этой прекрасной ставке 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.
- 24 ноября 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 23 ноября 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00