«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.94.



«Адмирал» начинает свою домашнюю серию на два дня позже «Амура», принимая тех же самых соперников, с которыми хабаровчане только что сыграли. С тактической точки зрения это наиболее удобный из всех возможных вариант. Соперник, как ни крути, либо на пике, либо возле пика временной адаптации. Да, плюс узкая владивостокская площадка, которую все называют канадской, но которая на самом деле (как показали замеры ещё в первых матчах после сдачи «Фетисов-Арены» в эксплуатацию) почти на метр уже минимальной канадской ширины. То есть тут все карты в руки хозяев, но смею предположить, что в нынешних условиях весь этот корм – не в коня, то есть не в «Адмирала». Слишком уж он нынче слабоват для Континентальной лиги.



Поэтому даже на такой площадке и полуспящему «Авангарду» не должно составить труда увезти из Владивостока два очка, ничего не оставив хозяевам. От этого матча не следует ждать голевой феерии, хоть и размеры площадки этому способствуют. Игра будет весьма похожа на аналогичную двухдневной давности в Хабаровске. «Авангард», как мудрый удав Каа из бессмертного мультфильма про Маугли, будет кольцами обволакивать хозяев, которые в данном случае выступят в роли бандерлогов. Обволакивать, сжимать кольца, смотреть в глаза немигающим взором. А потом с удивлением выяснится, что матч уже закончился, а на табло горят цифры из серии «0:2» или, там, «1:3», отчего приморцам не будет легче.



Поэтому низовой матч с тоталом не выше 5,5 и победа «Авангарда» в основное время от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — «Трактор».



Прогноз на матч «Амур» — «Автомобилист».



Чего ждать от матча «Динамо» — «Трактор»?