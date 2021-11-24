Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы

«Спартак» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» — «Наполи».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

«Это предпоследний тур, все команды в группе имеют шансы выйти в весеннюю кампанию. Конечно, лучшие шансы у «Наполи». На счету команды 7 очков и домашняя игра в последнем туре.

«Спартак» хоть и на последнем месте, но в случае победы тоже будет наверху. А потом сыграет против «Легии», которую спокойно можно обыгрывать, потому что она проиграла уже 7 матчей подряд.

Как правило, российские клубы обыгрывают европейских грандов именно в это время — вторая половина ноября и декабрь, когда у нас холодная погода. Команды из Италии и Испании чувствуют себя в России очень некомфортно, свой лучший футбол не показывают. Их задача в таких матчах — не получить травм.

В таких условиях, играя с максимальной отдачей, можно обыграть любой европейский клуб. Тем более «Наполи».

У неаполитанцев не такая большая обойма, как у других итальянских клубов. Тем не менее «Наполи» борется за чемпионство. Однако последний матч проиграл. Наблюдается небольшой спад. Я это связываю именно с тем, что ростер не такой длинный, как у того же «Интера», поэтому играть приходится одним и тем же футболистам.

Я абсолютно не уверен, что в Москву приедет основной состав (особенно учитывая, что несколько человек заболели коронавирусом).

Думаю, у «Спартака» есть все шансы обыграть «Наполи». Другой вопрос, в каком состоянии будет сам «Спартак». В клубе тоже много травмированных. Хватит ли у красно-белых сил и эмоций после «Краснодара» показать лучшую игру — большой вопрос.

Сложно сказать, кто победит — это гадание на кофейной гуще. Но «Спартаку» терять нечего — он на последнем месте. При этом «Наполи» умеет забивать.

Поэтому я уверен, что в матче будут голы. Ставлю на тотал больше 2,5 гола», — сказал Мор.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — «Наполи».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Наполи».

«Спартак» — «Наполи». Лучано Спаллетти приблизит отставку Руя Витории «Спартак» — «Наполи». Лучано Спаллетти приблизит отставку Руя Витории
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021