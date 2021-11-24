«Спартак» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» — «Наполи».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.63.



«Это предпоследний тур, все команды в группе имеют шансы выйти в весеннюю кампанию. Конечно, лучшие шансы у «Наполи». На счету команды 7 очков и домашняя игра в последнем туре.



«Спартак» хоть и на последнем месте, но в случае победы тоже будет наверху. А потом сыграет против «Легии», которую спокойно можно обыгрывать, потому что она проиграла уже 7 матчей подряд.



Как правило, российские клубы обыгрывают европейских грандов именно в это время — вторая половина ноября и декабрь, когда у нас холодная погода. Команды из Италии и Испании чувствуют себя в России очень некомфортно, свой лучший футбол не показывают. Их задача в таких матчах — не получить травм.



В таких условиях, играя с максимальной отдачей, можно обыграть любой европейский клуб. Тем более «Наполи».



У неаполитанцев не такая большая обойма, как у других итальянских клубов. Тем не менее «Наполи» борется за чемпионство. Однако последний матч проиграл. Наблюдается небольшой спад. Я это связываю именно с тем, что ростер не такой длинный, как у того же «Интера», поэтому играть приходится одним и тем же футболистам.



Я абсолютно не уверен, что в Москву приедет основной состав (особенно учитывая, что несколько человек заболели коронавирусом).



Думаю, у «Спартака» есть все шансы обыграть «Наполи». Другой вопрос, в каком состоянии будет сам «Спартак». В клубе тоже много травмированных. Хватит ли у красно-белых сил и эмоций после «Краснодара» показать лучшую игру — большой вопрос.



Сложно сказать, кто победит — это гадание на кофейной гуще. Но «Спартаку» терять нечего — он на последнем месте. При этом «Наполи» умеет забивать.



Поэтому я уверен, что в матче будут голы. Ставлю на тотал больше 2,5 гола», — сказал Мор.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — «Наполи».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Наполи».