«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «ПСЖ».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.61.



«Манчестер Сити» дома примет «ПСЖ» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Здесь нас ждет матч двух лидеров квартета, которые решают, кто именно займет первое место.



Пока на лидирующей позиции находится «Сити». Он опережает «ПСЖ» со второй строчки всего на балл. А вот «Брюгге» с третьего места уже сильно отстает от лидеров – на четыре и пять очков. Так что выход из группы двум топам уже почти обеспечен.

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Мне кажется, в их очном противостоянии все-таки должен побеждать «Ман Сити». Ему точно будет тяжело. «Горожане» были сильнее своего соперника и в их первой встрече. Но тогда парижане смогли выиграть. Так что сейчас с уверенностью говорить о каком-то исходе не приходится.



Команда Гвардиолы постарается взять реванш. Получится ли у Пепа обыграть своего оппонента или обыграть самого себя – узнаем. Подопечным Почеттино тоже обязательно нужно выигрывать, чтобы опережать соперника в группе. Да и когда у тебя в команде такие футболисты, от тебя всегда ждут выигрышей, даже в таких сложных матчах.



Тут тяжелая история для меня. Так что я не стану ставить на конкретные числа в матче. Просто предложу заключить пари на выигрыш «Манчестер Сити», — сказал Калиниченко.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.55.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».