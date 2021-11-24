«Сибирь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Сочи».



Ставка: победа «Сибири» за 1.78.



«Не вовремя встречаются эти соперники. Не вовремя с той точки зрения, что на данный момент оба хороши и обоим нужны очки. «Сибирь» потихоньку взобралась на шестое место в Восточной конференции, выше только звезды, поэтому новосибирцы начинают окапываться снизу. Сочинцы в предыдущем туре сделали еще один небольшой шажок, уйдя с предпоследнего места на Западе. Теперь они готовят спички для того, чтобы подпаливать пятки нижегородским торпедовцам, и наблюдают за беспорядочным падением минского «Динамо», которое сочинцам весьма кстати на перспективу.



То есть очки вроде бы больше нужны гостям, но хозяева отнюдь не собираются ими делиться. Таким образом, зрителям следует ждать матч даже не упорный, а сверхупертый, как в детском стихотворении Сергея Михалкова о встрече двух баранов на мосту. Матч этот будет точно низовым, поскольку «Сибирь» сейчас других не играет и только в этом видит свое счастье.



Вполне возможна боевая ничья в основное время, причем я бы даже не исключил вариант нулевой ничьи. Но и закладываться на нее не рекомендовал бы. Результат тут может быть в любую сторону, но совершенно точно с минимальным преимуществом. Тут скорее следует сделать ставку на тотал, который вряд ли превысит 3,5, а значит, и коэффициент на него будет достаточно приличный.



Что же касается меня, то лично я буду болеть за сибиряков, поскольку, в отличие от сочинцев, меня связывают с «Сибирью» достаточно крепкие узы. По крайней мере, пока там директорствует Кирилл Фастовский, дай Бог ему терпения и здоровья. Поэтому я предположу все-таки победу хозяев, но вот какую и как, гадать уже не стану», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — «Трактор».



Чего ждать от матча «Динамо» — «Трактор»?