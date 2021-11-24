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«Спартак» — «Наполи»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы в Москве

«Спартак» — «Наполи»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы в Москве
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».

Ставка: ничья за 4.30.

«Спартак» с каждым туром прибавляет и, кажется, потихоньку нащупывает свою игру. Команда отобрала очки у «Лестера» (1:1), да и дома была близка к победе, проиграв лишь 3:4. Во внутреннем же чемпионате коллектив проиграл в заключительном туре «Краснодару» со счетом 1:2 и откатился на десятую позицию.

Думаю, что так просто москвичи сдаваться не намерены. Тем более видно, что у них идет игра в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Скорее всего, дома вновь команда покажется уверенный футбол и заработает очки.

Неаполитанцы дважды переиграли с форой в три мяча польскую «Легию», что помогло возглавить турнирную таблицу квартета. В двух предыдущих турах регулярного первенства клуб набрал лишь очко, добыв с «Вероной» (1:1) ничью. С «Интером» (2:3) же справиться не получилось.

На мой взгляд, боевитые итальянцы не смогут увезти три балла сегодня, но и с таким составом вряд ли потерпят поражение. С другой стороны, при такой турнирной ситуации ценно каждое очко, так что и его гости будут оберегать», — сказал Павлюченко.

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