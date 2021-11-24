«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 24 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» за 2.94.



«Как и ожидалось, финны не стали повторять домашние ошибки со «Спартаком». Более того, все вопросы во втором подряд противостоянии с красно-белыми они, по сути, решили ещё в первом периоде, что дало им возможность сэкономить максимально возможное количество сил к предстоящей битве с «Локомотивом». Она ожидается куда более суровой, нежели со «Спартаком».



Конечно, у ярославцев сейчас далеко нё все так, как хотелось бы и местным болельщикам, и клубному руководству, и самому Игорю Никитину. Боюсь предположить, что потенциал железнодорожников в их нынешнем составе новый наставник выработал почти полностью. Причем разогнался «Локомотив» достаточно быстро, но дальше начались проблемы. Их, похоже, можно будет разрешить только кадровыми перестановками в межсезонье.



Нас же интересует достаточно простой вопрос: по силам ли нынешнему «Локомотиву» справиться с нынешним же «Йокеритом», причём на родном льду и при поддержке собственных болельщиков, если, конечно, ярославские власти не закроют хоккей от зрителей? На мой взгляд, нынешнему «Локомотиву» по силам справиться с любой командой КХЛ, но при определённых условиях и оговорках, одной из которых являются игровые проблемы у текущего соперника. У «Йокерита», безусловно, такие проблемы есть, но главные из них тренерскому штабу финнов либо уже удалось закрыть, либо они находятся на стадии окончательного решения. Кроме того, данная серия имеет четко выраженную гостевую направленность: на десять побед гостей в последних междусобойчиках в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (плей-офф не считаем) приходятся лишь три хозяйские виктории.



Отсюда вывод: гостевая победа «джокеров» в тяжелейшем матче «ноздря в ноздрю», скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте, но всё же в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — «Трактор».



Чего ждать от матча «Динамо» — «Трактор»?