«Спартак» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Симонова на игру группового этапа Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» за 1.60.



«Неаполитанцы приедут в Москву, чтобы отомстить за поражение в Италии. Думаю, им удастся это сделать, даже несмотря на традиционно неосновной состав (основа концентрируется на Лиге Европы) и отсутствие из-за травмы главного форварда Осимхена. «Наполи» очень силён, но испытывает трудности с мотивацией в Лиге Европы. В домашней игре со «Спартаком» подвели удаление и неожиданный кураж российской команды — в противном случае россиян ждал бы разгром. В 4-м туре ЛЕ Польши «Наполи» уступал «Легии» 0:1, но потом включился по полной и разнёс соперника в пух и прах, записав в статистику огромное количество моментов, угловых и ударов. Близкий «Зениту» человек Лучано Спаллетти ещё в Италии был крайне эмоционален и обещал поквитаться со «Спартаком», поэтому сомнений в агрессивном настрое у гостей у меня нет.



Предполагаю, что москвичей ждёт поражение. Команда Руя Витории демотивирована. Тренер — «хромая утка». В ужасной форме почти все лидеры (Промес, Ларссон, Соболев, Айртон), кроме Мозеса, который традиционно станет главной звездой команды в Лиге Европы, где он выкладывается по полной. Коэффициенты на победу гостей невероятно высоки, на мой взгляд. Они позволяют сыграть как чистую победу «Наполи», так и любой вариант победы крупнее, чем в один мяч. Впрочем, нужно быть аккуратными. Ведь неаполитанцы, похоже, подустали — в двух последних играх серии А они не только не смогли победить (2:3 с «Интером» и 1:1 с «Вероной»), но и были менее активны и агрессивны в атаке, чем обычно.



Также можно присмотреться к верховым ставкам на угловые у «Наполи» (традиционно много зарабатывают и подают), а ещё к желтым карточкам, помня о скандальном характере предыдущей очной встречи», — сказал Симонов.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — «Наполи».



Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».



Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Наполи».