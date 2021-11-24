«Атлетико» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Милан».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.70.



«В этой группе явный фаворит «Ливерпуль». Он сносит всех на своем пути и уже забронировал первое место. Остальные три клуба бьются за вторую строчку.



Это очень важная игра. «Милан» хорошо начал чемпионат. Но в последнее время забуксовал, потому что не хватает скамейки. Против сильных соперников «россонери» играть тяжело: ничья в дерби, поражение от «Фиорентины». Силенок явно не хватает.

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

«Атлетико» сейчас в нормальной форме. Последнюю игру провел в экономрежиме, выиграл в своем стиле 1:0. У мадридцев нет больших проблем с травмами. В линии атаки также возможна ротация. Есть Каррера, Феликс, Гризманн, Суарес — выбор большой. Можно тасовать состав и удачно выступать на двух фронтах.



Думаю, это у «Атлетико» получится. К тому же «Милан» на выезде играет гораздо хуже. В то время как Диего Симеоне дома показывает отличные результаты.



Считаю, что хозяева победят и выйдут на второе место. А «Милан» растеряет шансы в Европе и сконцентрируется на Серии А», — сказал Мор.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Порту».

Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».

Почему «Интер» легко выиграет у «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов?