«Атлетико» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Милан».
Ставка: победа «Атлетико» за 1.70.
«В этой группе явный фаворит «Ливерпуль». Он сносит всех на своем пути и уже забронировал первое место. Остальные три клуба бьются за вторую строчку.
Это очень важная игра. «Милан» хорошо начал чемпионат. Но в последнее время забуксовал, потому что не хватает скамейки. Против сильных соперников «россонери» играть тяжело: ничья в дерби, поражение от «Фиорентины». Силенок явно не хватает.
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«Атлетико» сейчас в нормальной форме. Последнюю игру провел в экономрежиме, выиграл в своем стиле 1:0. У мадридцев нет больших проблем с травмами. В линии атаки также возможна ротация. Есть Каррера, Феликс, Гризманн, Суарес — выбор большой. Можно тасовать состав и удачно выступать на двух фронтах.
Думаю, это у «Атлетико» получится. К тому же «Милан» на выезде играет гораздо хуже. В то время как Диего Симеоне дома показывает отличные результаты.
Считаю, что хозяева победят и выйдут на второе место. А «Милан» растеряет шансы в Европе и сконцентрируется на Серии А», — сказал Мор.
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