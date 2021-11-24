Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Милан».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.70.

«В этой группе явный фаворит «Ливерпуль». Он сносит всех на своем пути и уже забронировал первое место. Остальные три клуба бьются за вторую строчку.

Это очень важная игра. «Милан» хорошо начал чемпионат. Но в последнее время забуксовал, потому что не хватает скамейки. Против сильных соперников «россонери» играть тяжело: ничья в дерби, поражение от «Фиорентины». Силенок явно не хватает.

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

«Атлетико» сейчас в нормальной форме. Последнюю игру провел в экономрежиме, выиграл в своем стиле 1:0. У мадридцев нет больших проблем с травмами. В линии атаки также возможна ротация. Есть Каррера, Феликс, Гризманн, Суарес — выбор большой. Можно тасовать состав и удачно выступать на двух фронтах.

Думаю, это у «Атлетико» получится. К тому же «Милан» на выезде играет гораздо хуже. В то время как Диего Симеоне дома показывает отличные результаты.

Считаю, что хозяева победят и выйдут на второе место. А «Милан» растеряет шансы в Европе и сконцентрируется на Серии А», — сказал Мор.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Порту».

Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».

Почему «Интер» легко выиграет у «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов?

«Атлетико» — «Милан». Луис Суарес высадит Златана Ибрагимовича из Лиги чемпионов «Атлетико» — «Милан». Луис Суарес высадит Златана Ибрагимовича из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021