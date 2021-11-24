«Спартак» — «Наполи»: прогноз Дениса Наливайко на встречу группового этапа Лиги Европы

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 2.00.
«Ответная игра «Спартак» — «Наполи». «Спартак» в Неаполе сотворил сенсацию, но объективно рассчитывать на повторение подобного результата в Москве не стоит. «Наполи» в этом сезоне очень хорош. Команда очень здорово смотрелась в матче с «Интером», но уступила — и мне её было откровенно жаль. Ничейный результат, наверное, был бы более справедлив.
«Спартак» продолжает быть «Спартаком», наверное, в самом глобальном этом понимании. Никто не понимает, остаётся ли Витория. Вроде не остаётся. Придёт Ваноли или не придёт Ваноли? Команда в этом бардаке — и «Наполи» должен мстить. Ожидаю, что гости сумеют одержать победу. Я бы даже взял минусовую фору», — сказал Наливайко.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — «Наполи».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Наполи».
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