«Спартак» — «Наполи»: прогноз Дениса Наливайко на встречу группового этапа Лиги Европы

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 2.00.



«Ответная игра «Спартак» — «Наполи». «Спартак» в Неаполе сотворил сенсацию, но объективно рассчитывать на повторение подобного результата в Москве не стоит. «Наполи» в этом сезоне очень хорош. Команда очень здорово смотрелась в матче с «Интером», но уступила — и мне её было откровенно жаль. Ничейный результат, наверное, был бы более справедлив.



«Спартак» продолжает быть «Спартаком», наверное, в самом глобальном этом понимании. Никто не понимает, остаётся ли Витория. Вроде не остаётся. Придёт Ваноли или не придёт Ваноли? Команда в этом бардаке — и «Наполи» должен мстить. Ожидаю, что гости сумеют одержать победу. Я бы даже взял минусовую фору», — сказал Наливайко.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — «Наполи».



Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».



Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Наполи».