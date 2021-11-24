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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: повышенный фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: повышенный фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 24 ноября, в Лиге чемпионов пройдёт матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить повышенный фрибет 2000 рублей в честь Чёрной пятницы от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».

2. Скачай приложение «Фонбет».

Фрибет 2000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

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