«Шериф» — «Реал»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 24 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал».



Ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.42.



«После 14 туров текущего первенства в активе «Шерифа» 12 побед и два мирных исхода, что принесло 37 очков и вторую позицию. Чемпион Молдавии уступает первому «Петрокубу» всего один балл, при этом у тираспольского коллектива на три игры меньше. Не могу не отметить показатели результативности команды, которая забивала 44 раза.



Старт в Лиге чемпионов стал абсолютно неожиданным. Новичок записал на свой счёт две победы подряд – над «Шахтёром» и сегодняшним противником. В противостоянии с «Интером» всё стало на свои места и молдавский коллектив потерпел два фиаско.



«Реал» добыл три победы, которые принесли девять баллов и первую позицию, при этом отрыв от итальянской команды составляет всего два балла. В чемпионате Ла Лиги Мадрид вышел на первое место – девять викторий и три ничьи.



В этом матче я одам предпочтение гостям, которые на две головы мощнее Тирасполя по всем линиям и учтут все ошибки первой встречи. Ожидаю игру на встречных курсах и результативный футбол. Более того, отдам должное молдавской команде и жду гол в их исполнении. Моя ставка — победа «Реала» Мадрид + тотал меньше 3.5», — сказал Мостовой.