«Лестер» — «Легия»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лестер» — «Легия».



Ставка: индивидуальный тотал «Лестера» больше 2.5 за 1.85.



«Лестер» неудачно играет в чемпионате Англии. Команда идёт на 12-м месте и уже не претендует на еврокубки, хотя и вылет тоже не грозит. В последнем туре дома проиграли 0:3 «Челси».



Естественно, теперь нужно порадовать своих болельщиков. Матч в Лиге Европы для этого отлично подходит. Мне кажется, команда будет стараться не просто выиграть, а убедительно выиграть. Скорее всего, получат шанс резервисты, такие как Дака, который много забил «Спартаку». С мотивацией проблем не будет, а мастерство у футболистов, безусловно, есть.



«Легия» идет на предпоследнем месте в своем чемпионате. Команда сейчас просто никакая и вряд ли что-то может противопоставить «Лестеру». Сейчас перед ней стоит другая задача – не вылететь из польского чемпионата.



Учитывая, что последний матч группового этапа «Лестер» проведет против «Наполи» на выезде, это добавит «лисам» мотивации.



Хозяева проведут игру в полную силу и будут забивать столько, сколько получится. Забив 1-2 гола, команда не остановится. Ставлю на ИТБ1 (2,5)», — сказал Мор.

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