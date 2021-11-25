«Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Витязь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.42.



«Витязю», конечно, крупно не повезло. Ну, судя по последним результатам, «витязям» вообще везет совсем не часто. Но тут они попадают под весьма злой «Салават», который собирался брать нижегородское «Торпедо» голыми руками, но в итоге остался ни с чем. То есть, совсем ни с чем, даже не забросив волжанам ни одной шайбы.



Нетрудно предположить, что после того матча все «юлаевцы» получили стержень от Земли до неба, а для нападающих этот стержень был еще и раскаленным докрасна. Продолжим логическую цепочку дальше, и станет понятно, что «Витязь» в Уфе будут уничтожать и рвать на ветошь, тем более, что со времен последней уфимской победы подольчан прошло уже более пяти лет. И это были пять лет сплошных поражений.



Поэтому ходить вокруг да около весьма понятного в общем и целом матча я не собираюсь. Как не собираюсь искать те светлые лучи, которые могут помочь «Витязю» в гостевом поединке с «Салаватом Юлаевым». Кто-то может их и найдет, но, скорее всего, их можно будет только высосать из пальца. Поэтому «Витязь» будет бит, будет бит в основное время. А вот по поводу счета предрекать ничего не стану, у «юлаевцев» сейчас явные проблемы в созидании. Но даже с этими проблемами на сегодняшний «Витязь» их должно хватить с запасом», — сказал Лебедев.

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