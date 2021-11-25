«Металлург» Мг – «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.83.



«Проиграв в солнечном Нур-Султане пятый матч подряд, минское «Динамо» подвисло на границе зоны плей-офф Западной конференции, о чем еще месяц назад никто не мог бы и подумать. Причем в Казахстане «зубры» все-таки сумели выцыганить у «Барыса» одно очко, и именно оно позволило им зависнуть на границе, а не рухнуть вниз. Но то, что не сумел сделать казахстанский клуб, а именно выкинуть минчан из зоны плей-офф, теперь наверняка доделает магнитогорский. Иначе, право слово, уральцев дома не поймут.

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Понятно, гости будут сопротивляться, и кусаться, и царапаться. Более того, у них ведь и с нападением не все так плохо, то есть огрызаться они могут весьма болезненно. Но и оборона у минчан, как говорят в Германии, «ни в Еву Браун, ни в вермахт». А в Магнитогорске, где «зубры», к слову, не побеждали с 2018 года, это чревато особо.



Да, у «Магнитки» сейчас своих проблем хватает, но даже с ними уральцы как-то удерживают первые места и в Восточной конференции, и в целом в КХЛ. И уж уделать дома отнюдь не лидера другой конференции эти проблемы точно не помешают. А вот тот факт, что хозяйская победа может стать мощным пинком, вышибающим «зубров» из зоны плей-офф, наверняка душу магнитогорцам согреет.



Поэтому вне всяких сомнений домашняя победа «Металлурга», предположу даже, что в игре, богатой на заброшенные шайбы. Победа эта будет в основное время и с приятным преимуществом от двух шайб и более. По-другому лидеру «всея КХЛ» нельзя», — сказал Лебедев.

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