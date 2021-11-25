«Ак Барс» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 25 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — СКА.



Ставка: ТМ 5.5 за 1.49.



«Жаль, конечно, что в предыдущем туре «маленькие татары», сиречь «Нефтехимик», не сумели продлить такую классную и такую красивую серию СКА из шести поражений подряд. Жаль, потому что мы в итоге не увидим душераздирающей сцены отчёта Валерия Брагина на совете директоров СКА.



У Брагина есть всё: вратарь национальной сборной, вратарь молодёжной сборной, наш спаситель на последней Олимпиаде, будущий первый номер драфтов КХЛ, НХЛ и всех других, которые только можно представить. А теперь ещё есть и «подкожный» Лео Комаров. Поэтому руководство питерского клуба вправе строго спросить со своего главного тренера.

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Вообще-то картина достаточно странная. Поначалу, когда Брагина отодвинули от сборной, но при этом оставили СКА, результаты питерцев были весьма хороши. Дальше команда усиливалась, а результаты падали, и всё это в итоге закончилось шестиматчевой проигрышной серией. Понятно, что с таким составом СКА долго так играть не будет, но возникают другие вопросы: а как будет и когда?



Но что мы всё про СКА, когда нужный нам матч состоится в Казани, где противостоять питерцам будет сам «Ак Барс», великий и ужасный. «Большие татары» нынче сами не без проблем, но на фоне шести подряд поражений СКА эти проблемы выглядят смешно и несерьёзно. В предыдущем туре «барсы», казалось бы, пощекотали своим болельщикам нервы, дважды по ходу матча проигрывая, стесняюсь сказать, рижскому «Динамо». Но сдается, казанцы просто не хотели потеть и тратить лишние калории перед ответственным поединком со СКА. Поэтому они поиграли рижанами, как кошка мышью, а в конце третьего периода их спокойно съели.



Итак, с одной стороны у нас спокойный, как удав, «Ак Барс», не пугающийся счёта 1:2 в третьем периоде. И имеющий к тому же действующую серию из пяти побед. С другой стороны ринга СКА, наконец-то прервавший свою чёрную серию, которого вдобавок ещё и прорвало на заброшенные шайбы. Именно поэтому считаю нецелесообразным предугадывать победителя в предстоящем матче. В нем, скорее всего, победит тот, кто забросит первую шайбу, а кто её забросит – сущая лотерея, похлеще буллитовской. Но вот что точно, так это низовой характер будущего матча. Обе команды обороняться умеют, а в междусобойчике будут это делать вдвойне и втройне. Поэтому можно смело заряжать на тотал, скажем, менее 6,5, а может быть, даже и менее 5,5. Но если уж кому совсем невмоготу, вынь да положь победителя, то моё сердце будет на стороне «Ак Барса». Но это уже насквозь личные мотивы», — сказал Лебедев.

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