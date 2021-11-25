«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Локомотив» — «Лацио».



Ставка: победа «Лацио» за 1.85.



«Безусловно, «Лацио» хочет выйти в весеннюю часть Лиги Европы, заняв как минимум второе место. Думаю, что все шансы для этого у римлян есть. Не сомневаюсь, что гости приедут основным составом в Москву. Возможно, мы увидим какие-то перестановки, но не глобальные. У команды большая обойма футболистов. Холодная погода будет играть против гостей. Но разница в классе уж слишком велика.



При этом «Лацио» приезжает злым. В последнем туре проиграли из-за двух пенальти «Ювентусу». Это также добавит мотивации.



«Локомотив» будет стараться, но сейчас находится на стадии перестройки. У «Локо» никак не стабилизируется состав: постоянно кто-то выпадает. Причём это касается и линии защиты, и полузащиты, и нападения. Команда только ищет свою игру. Хотя по российским меркам состав у неё неплохой.



Однако «Лацио», как более опытная и мастеровитая команда, непременно воспользуется неприятностями соперника.



В группе ситуация непростая. «Галатасарай», который сейчас на первом месте, вполне возможно не наберёт больше ни одного очка. А дальше пройдут «Марсель» и «Лацио», всё к этому идёт.



Как бы ни старался «Локомотив», «Лацио» сильнее. А учитывая мотивацию гостей, они победят. При этом я буду болеть за «Локомотив», как и за все российские клубы в Европе. Но мой прогноз — победа «Лацио», — сказал Мор.

Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Лацио»?

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