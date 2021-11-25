«Куньлунь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.63.



«Что ни говори, но для хорошей игры «Спартаку» нужен либо клуб-олигарх в соперники, либо чтобы снизу у него сильно подгорало. Первый пункт в текущих реалиях не выполняется, поскольку причислить «Куньлунь» к клубам-олигархам невозможно даже в пьяном угаре. А вот второй – вполне. И главную опасность для красно-белых представляет даже не «Торпедо», вроде бы идущее в турнирной таблице Западной конференции прямо вслед за «Спартаком», а ХК «Сочи». Он, конечно, не прёт, но идёт с достаточно приличной динамикой, и динамика эта на данный момент прилично превосходит спартаковскую.



Поэтому проигрывать, прости, господи, «Куньлуню» красно-белым запретить никто не может, но это в итоге приведёт к большим проблемам ближе к концу регулярного чемпионата. Нет, проблемы эти в любом случае будут, но частично купировать их можно уже сейчас, чтобы в феврале обойтись без судорожных телодвижений.



А ещё в этой паре есть определённый нюанс (куда ж без них?). Заключается он в том, что при небольшом в принципе преимуществе красно-белых по числу побед в междусобойчиках распределены они таким образом, что китайские победы пришлись в основном на первые сезоны «Куньлуня» в КХЛ. Зато в последние сезоны «Спартак» метелит китайцев куда чаще, чем наоборот.



Все вышеописанное вместе позволяет мне предположить весьма нелёгкий матч (а когда у «Спартака» и особенно «Куньлуня» бывают легкие?), пожалуй, даже «ноздря в ноздрю» в течение всего матча. Но в итоге гости все-таки сумеют победить в основное время, пусть и с весьма скромным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

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