«Локомотив» — «Лацио»: эксперты оценили шансы российского клуба в матче Лиги Европы

25 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

После четырёх туров «Локомотив» замыкает турнирную таблицу с двумя очками. «Лацио» набрал пять баллов и занимает вторую строчку.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 1.89. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.



Букмекеры не считают, что матч «Локомотив» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Локомотив» — «Лацио».

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Лацио».

Прогноз Павла Занозина на матч «Локомотив» — «Лацио».