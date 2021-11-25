«Локомотив» — «Лацио»: эксперты оценили шансы российского клуба в матче Лиги Европы

25 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
После четырёх туров «Локомотив» замыкает турнирную таблицу с двумя очками. «Лацио» набрал пять баллов и занимает вторую строчку.
Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 1.89. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Букмекеры не считают, что матч «Локомотив» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Локомотив» — «Лацио».
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Лацио».
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