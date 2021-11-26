«Амур» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Сочи».



Ставка: ничья за 4.14.



«Вроде бы налицо матч таких железных лузеров, которым до зоны плей-офф, как медному котелку до ржавчины. Но ведь оба соперника в настоящий момент играют и по турнирной таблице, конечно, не шагают, как по Бродвею, но упорно так лезут к сияющим вершинам.

И оба соперника победили в предыдущих турах, причём обыграли тех, кто заведомо их сильнее и по составам, и по бюджетам. «Амур» всухую хлопнул дома «Автомобилист», и сочинцы увезли два очка из Новосибирска. А теперь им предстоит разобраться меж собой, кто же из них в данный момент меньший лузер.



Отдадим должное обеим командам. С новыми наставниками внезапно оказалось, что и игроков они не на помойках нашли, и играть ребята умеют, и с характерами всё в порядке. Теперь надо как-то компенсировать упущенное. Лучше пока это получается у «Амура», но лишь потому, что на Востоке, в принципе, снизу до зоны плей-офф дорожка короче, чем на Западе.



Обратим внимание на тенденцию, сложившуюся в противостоянии данных соперников за три последних года. До этого всё было понятно, и почти всегда побеждали хозяева. Но три года назад тенденция поехала в противоположном направлении, и в шести последних междусобойчиках четырежды верх брали гости.



А поскольку лично я с математикой дружу, то слепо последую её указаниям. Но совсем топтать «Амур» не стану, поскольку хабаровчане нынче большие молодцы, а предскажу ничейный результат в не слишком богатом на заброшенные шайбы, но перенасыщенном силовой борьбой матче, после завершения основного времени которого второе очко наберут гости», — сказал Лебедев.