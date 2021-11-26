«Атлетик» — «Гранада»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» – «Гранада».



Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.89.



«Атлетик» и «Гранада» откроют 15-й тур в чемпионате Испании. Кажется, это встреча двух примерно равных команд. Однако, по моему мнению, тут есть явный фаворит.



«Атлетик» из Бильбао уже давно является грозным соперником для многих команд Испании. Этот клуб не раз отбирал очки у топовых клубов. Однако стабильности этой команде не хватает — она редко надолго задерживается в топ-5 Ла Лиги.



Так и сейчас «баски» стоят на восьмой позиции, уступая «Барселоне» с седьмого места всего на одно очко. Правда, несколько клубов ниже также сидят на хвосте у «Атлетика». Так что ему ещё не гарантировано место в середине чемпионата.



«Гранада» же идёт почти в зоне вылета. Иногда мы видим эту команду в середине таблицы. Но сейчас она играет недостаточно хорошо. С 11-ю баллами клуб стоит на 17-й строчке, опережая «Эльче» из зоны вылета только по дополнительным параметрам.



«Гранада» в основном в последнее время набирала очки в матчах с нижестоящими клубами. Так что ей в матче с «Атлетиком» будет непросто. Хотя команда из Бильбао сама давно не выигрывала. Она в последних встречах пару раз поделила очки с соперниками. Причём это были клубы, идущие тоже в зоне вылета.



В общем, обе команды выступают довольно нестабильно. Я не жду, что они будут играть активно в атаке. Скорее всего, мы увидим здесь оборонительный футбол с ожиданием ошибок у соперников. Но если говорить о фаворитах, то, конечно, «Атлетик» не должен проигрывать в таком матче.



Так что я поставлю на то, что «Атлетик» не уступит, а тотал будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.

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