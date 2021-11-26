«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.72.
«Адмирал», конечно, в предыдущем туре дал стране угля, обыграв не кого-нибудь, а действующих обладателей Кубка Гагарина. Хотя как обыграл? Скорее, отбился в основное время, вымолив и выстрадав второе очко в серии послематчевых буллитов, что удивительно вдвойне, сравнивая индивидуальный класс исполнителей в этих командах. Конечно, позитива в настрое дальневосточников это добавило, но сможет ли это реально помочь в противостоянии с «Автомобилистом», который уже дошёл до ручки, то есть до восьмого места в Восточной конференции. И наглядно показывает, что с таким тренером, какой у екатеринбуржцев работает сейчас, восьмое место не предел, можно падать ниже.
Правда, статистика личных встреч весьма аргументированно утверждает, что ежели и суждено «Автомобилисту» валиться ниже, то произойдёт это совсем не во Владивостоке. Потому что во Владивостоке у екатеринбуржцев как раз всё нормально. В последний раз во владивостокских противостояниях этих соперников хозяева побеждали аж шесть лет тому назад, в 2015 году. После этого на берегах бухты Золотой Рог соперники встречались ещё четырежды, и все четыре раза побеждал «Автомобилист».
Моё бережное отношение к статистике в частности и к математике в целом вы знаете. Поэтому я и предсказываю гостевую победу екатеринбуржцев, причём даже в основное время, хоть и с минимальным перевесом, в достаточно низовом матче, где общее количество заброшенных шайб вряд ли превысит пять штук», — сказал Лебедев.
Прогноз Сергея Гимаева на матч «Сибирь» — «Авангард».
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