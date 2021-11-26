«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 26 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Трактор».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.12.

«Удивительно лихим и задорным получился предыдущий матч «Трактора» в Москве. Челябинцы ведь сумели отыграться со счёта 1:5, но, отыгравшись, будто бы надорвались. Они ещё отыгрались с 5:6, но в овертайме супротив бело-голубых всё-таки не устояли. Предположу, что и физических, и моральных усилий в том матче было потрачено немало, и полностью восстановиться к следующей игре уральцы не смогут. Плюс негатив от общего поражения, хоть и удалось завоевать одно очко.

Именно этот факт, а также один статистический нюанс серии «Локомотив» — «Трактор» заставляет меня признать фаворитом предстоящего матча ярославцев, хоть и выглядят они в целом попроще «Трактора». Более того, железнодорожники свой предыдущий матч тоже завершали в овертайме, но они, в отличие от челябинцев, всё-таки выиграли и будут иметь психологическое преимущество.

Но самая главная, на мой взгляд, причина, тот самый статистический нюанс, заключается в том, что в серии «Локомотив» — «Трактор» огромное значение имеет место проведения конкретного матча. Потому что при небольшом в целом преимуществе железнодорожников по количеству побед преимущество хозяев выглядит почти подавляющим: в последние годы оно стало более чем трёхкратным. А значит, шансов победить у «Трактора» с точки зрения статистики — не более 33,3%. Поэтому лично я ставлю на домашнюю победу «Локомотива», причём победу в основное время, поскольку играть за его пределами в этой серии не очень-то принято. А преимущество победителя в итоге, скорее всего, будет совсем небольшим», — сказал Лебедев.

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