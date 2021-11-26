«Бостон» – «Рейнджерс»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ, в котором сыграют «Бостон» – «Рейнджерс».



Ставка: победа «Бостона» и ТМ 5.5 за 4.20.



«Этот матч пройдет после паузы на День благодарения, и будет сыгран в дневное время. Не знаю, как это отразится на ходе матча, но обычно команды долго просыпаются, так как игра будет в час дня по местному времени. Думаю, что много шайб в этой игре не будет, тем более, что в воротах будет стоять Шестеркин, а это, как мы знаем по ходу сезона, почти гарантия, что клуб из Нью-Йорка много шайб не пропустит. Здесь можно будет сделать две ставки.



Конечно, сложно что-то предсказать, так как кто-то может травмы получить в последний момент, или вместо Шестеркина будет играть Георгиев, а это принципиально повлияет на исход матча. Я бы поставил на то, что будет меньше шести шайб.



Не менее сложно предсказать, кто окажется победителем. Более мотивированными будут бостонцы, так как они до сих пор не входят в зону плей-офф, а «Рейнджерс» там очень крепко стоят. Играют в Бостоне, а там болеют просто отлично. Этот пресловутый шестой полевой игрок будет на стороне «Бостона», поэтому я бы рискнул поставить на победу «Бостона» и меньше 5,5. Здесь надежда на нашего Шестеркина, который больше двух-трех шайб не пропускает», — сказал Славин.

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