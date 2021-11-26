«Йокерит» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.86.



«Обе команды свои предыдущие матчи проиграли. Обе на выезде. Но «джокеры» при этом попортили немало крови «Локомотиву» и в итоге все-таки увезли из Ярославля одно очко. А вот ЦСКА в Череповце не просто проиграл, а продул всухую, что навевает на определенные мысли. Но мысли эти надо гнать прочь, потому что череповецкий матч, несомненно, наложился на принципиальное противостояние со СКА, после которого и должна была последовать определенная доля расслабленности. Вот она и последовала.



Но теперь, после сухого поражения, ни о какой расслабленности не может быть и речи. ЦСКА прибывает в Финляндию, имея почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, причем добрая половина этих побед добыта красно-синими на выезде. Думаю, «Йокериту» на собственной шкуре придется прочувствовать, что такое злые армейцы.



Поэтому недолго думая весьма патриотично предполагаю, что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». Не знаю, как там с британскими морями, но в Хельсинки армейцы должны победить. Большого количества заброшенных шайб ждать не следует – не те соперники. Скорее можно предположить матч на взаимное удушение, когда решающей процентов на 80 может стать первая заброшенная шайба, которая вполне может оказаться и единственной. Поэтому победа ЦСКА в основное время в весьма низовом матче и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.