Фонбет запустил акцию «Отбей пенальти» в честь рекорда Игоря Акинфеева

Букмекерская компания Фонбет решила отметить знаменательную дату для всех болельщиков ПФК ЦСКА. 21 ноября бессменный вратарь армейцев Игорь Акинфеев провёл свой 500-й матч в РПЛ и 800-й – за ЦСКА. В игре против «Химок» Игорь сохранил ворота сухими.
В честь нового рекорда Игоря Акинфеева Фонбет запустил акцию «Отбей пенальти». В игре от Фонбет вам предстоит выступить в роли Игоря и отбить пять одиннадцатиметровых ударов. Чем больше отражённых пенальти, тем выше бонус!
Один из самых известных отражённых пенальти в карьере Игоря – «нога бога» в матче ЧМ-2018, когда Акинфеев ногой отбил удар Яго Аспаса в серии пенальти против сборной Испании и вывел сборную России в 1/4 финала.
Участвуйте в акции от Фонбет, проявите ловкость и интуицию и получите свой приз!
- 26 ноября 2021
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 25 ноября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 24 ноября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00