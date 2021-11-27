«Арсенал» — «Ньюкасл»: прямая трансляция, время начала матча АПЛ, где смотреть онлайн

27 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 4.85.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Гол в первые 15 минут оценивается в 3.00.
Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.30.
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