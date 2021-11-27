«Вильярреал» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн, время начала матча Ла Лиги

27 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.66.
Прогноз Александра Мостового на матч «Вильярреал» — «Барселона».
Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.62, на пенальти — за 2.50, на красную карточку — за 4.00.
Прогноз Александра Вишневского на матч «Вильярреал» — «Барселона».
Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».
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