Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн, время начала матча Ла Лиги

«Вильярреал» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн, время начала матча Ла Лиги
Комментарии

27 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

Прогноз Александра Мостового на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.62, на пенальти — за 2.50, на красную карточку — за 4.00.

Прогноз Александра Вишневского на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Чего ждать от матча «ПСЖ» с «Сент-Этьеном»?

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021