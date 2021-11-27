«Урал» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 1.82.

«Урал» в последних матчах стал набирать очки, но это всё ничейные результаты, пусть и с хорошими командами. Отобрали очки у «Зенита», спаслись в Самаре. Но ситуация в таблице тяжёлая, с голами напряжёнка. Не хватает качества в атаке. Я уже говорил, что здесь внутренние резервы вряд ли помогут, нужно качественное усиление.



«Сочи» проиграл в последнем туре «Рубину» абсолютно не по делу. Громадное преимущество было по всем показателям, но несколько ошибок сзади и мастерство некоторых игроков казанского клуба привели к печальному результату. В атаке тоже чуть не хватило конкретики и реализации.



По игре «Урал» сейчас не ровня «Сочи». Команда Федотова после неудачи с «Рубином» постарается реабилитироваться. Игроки хорошо настроятся и заберут свои очки во встрече с аутсайдером. Да, «Урал» неплохо обороняется, мало пропускает, но здесь настрой вкупе с качеством футбола станут решающими факторами. Да и «Урал» должен сыграть чуть активнее, на ничьих далеко не уедешь, дома надо стремиться играть на победу.



Ставлю на «Сочи». Уверен в прогнозе на 8 из 10».

Где смотреть матч «Урал» — «Сочи»?

Прогноз на матч «Урал» — «Сочи».

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