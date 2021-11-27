«Химки» — «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

«Начинается второй круг Российской Премьер-Лиги. В Подмосковье «Химки», снова команда Игоря Черевченко, будет принимать «Краснодар», который одержал важнейшую победу над «Спартаком» и с эмоциональной, и с психологической точек зрения.



«Краснодар» идёт в группе лидеров — на пятом месте. В случае победы он может войти в тройку, опередив «Сочи». «Химки» на предпоследнем месте в таблице. История с возвращением Черевченко — это вообще отдельная история, книга. О ней, наверное, будут слагать легенды.



Так уж получается, «Краснодар» — удобный соперник для «Химок» в последнее время. Дважды подряд «Химки» обыгрывают «Краснодар». В матче первого круга они победили 1:0. Да, не без удачи, с нереализованным пенальти у «Краснодара», но победа есть победа. «Краснодар» всего раз обыграл «Химки» в РПЛ — в прошлом сезоне 7:2 было в Краснодаре. Гунько тогда работал в «Химках». А на поле «Химок» «Краснодар» ни разу не выигрывал. Оба матча были низовыми — в 2010-м и в 2020-м.



Думаю, и здесь ждать какого-то голевого пиршества не стоит, хотя бы исходя из статистики. «Краснодар» меньше всех пропускает (вместе с ЦСКА), «Химки» на втором месте с конца по забитым (меньше только у «Урала»), к тому же под вопросом участие лучшего бомбардира команды Дениса Глушакова (из 11 мячей у него шесть). С атакой у «Химок» большие-большие проблемы. Поэтому, думаю, в низовом матче «Краснодар» не проиграет. Он класснее и мастеровитее, пусть и не будет Сперцяна (из-за дисквалификации)».

Почему матч «Химки» — «Краснодар» не получится результативным?

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