«Вильярреал» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.60.



«На этой неделе «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой», что уже гарантирует место в плей-офф одного из еврокубков, что до поединков с киевским «Динамо» было под вопросом.



В турнире Ла Лиги каталонцы на непривычном седьмом месте – по пять побед и ничьих принесли 20 баллов против 16 у «Вильярреала».



Действующий победитель Лиги Европы переживает не лучшие времена, что отразилось на положении команды в турнирной таблице Примеры. Всего три успешных игры и семь ничьих — ещё не приговор и основная борьба впереди. В Лиге чемпионов «жёлтая субмарина» на второй позиции в группе, в которой всё будет решено в последнем туре.



Думаю, что «Барсе» будет непросто. «Вильярреал» находится не в лучшем состоянии и валенсийцам позарез нужны очки. Скорее всего, и та и другая команда будут рисковать, атаковать, но по последней игре мы видим, что Хави будет нелегко. Все шумят, кричат, но пока исполнителей уровня Хави или тех, с кем он играл, нет, и много времени будет затрачено, чтобы сделать хорошую команду.



В этом поединке ожидаю результативный мирный исход. Моя ставка – ничья».

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