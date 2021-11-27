«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч английской Премьер-лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.98.

Красные располагаются на сегодняшний день в тройке сильнейших, потерпев только одно поражение в нынешнем сезоне от «Вест Хэма» (2:3) на выезде. В предыдущем туре команда реабилитировалась, уничтожив дома лондонский «Арсенал» со счётом 4:0. К тому же в Лиге чемпионов клуб давно гарантировал первую строчку.



На мой взгляд, «Ливерпуль» в этой паре — очевидный фаворит. Он даже на европейской арене в сложнейшей группе разобрался со всеми оппонентами, да и в АПЛ не так часто допускал осечки. Сегодня ещё и выступает на домашнем стадионе.



«Святые» проиграли в прошлые выходные со счётом 1:2 «Норвичу» и откатились на 14-ю позицию в турнирной таблице, хотя плотность таблицы не делает это положение критичным, ведь отрыв от зоны вылета комфортный. К тому же до этого были две победы с минимальным счётом.



По моему мнению, сегодня противник гораздо мастеровитее «Норвича», поэтому счёт может быть крупнее. В предыдущем туре гости не смогли показать свою игру, вряд ли в этот раз что-то сильно изменится».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл».



Ставка на матч «Челси» — «МЮ» с коэффициентом 2.60.



Чего ждать от матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон»?