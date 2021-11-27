Александр Емельяненко — Марсио Сантос: ставка Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой AMC Fight Nights 106 Александр Емельяненко — Марсио Сантос.

Ставка 1: победа Сантоса за 1.65.

Ставка 2: тотал больше 1.5 раунда за 2.17.

«У нас впереди бой Александра Емельяненко и Марсио Сантоса, который выглядит очень непредсказуемым. Я не могу вам дать точный прогноз, могу дать лишь несколько мнений об этом бое.



Во-первых, Александр Емельяненко не побеждал по правилам ММА уже три года. Последний раз в деле мы его видели в бою против Артёма Тарасова. Какие выводы можно делать из этого боя, решайте сами.



Против Александра выйдет хоть и средневес, но всё-таки профессиональный боец, который умеет делать приёмы, который, как говорит его менеджер, весит 100 килограммов.



Об этом поединке есть два мнения. Одно принадлежит Али Исаеву. Это человек, который тренировал Магомеда Исмаилова перед его поединком с Александром Емельяненко. Он говорит, что не факт, что Сантос сможет переводить в партер так же, как это делал Магомед Исмаилов, особенно если он не готовился это делать, особенно если он не базовый боец вольного стиля, и у него не было времени на подготовку этого элемента. Двадцать килограммов разница в весе, которая у него будет в бою с Емельяненко, это значительная разница, особенно если мы говорим о том, что одному нужно будет перевести в партер другого. Задача перевести Александра – не самая простая.



Второе мнение принадлежит моему товарищу. Он говорит, что Емельяненко не дрался с профессиональными спортсменами очень давно. Его здоровье сильно пошатнулось, и сейчас он не готов драться с профессиональным спортсменом.



Опираясь на всё это, у меня два прогноза. Первый – победа Сантоса. Второй – тотал больше 1.5 раунда. Мне кажется, что Сантос возьмёт время на то, чтобы Емельяненко устал, и этот бой не закончится в первом раунде».