«Химки» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата России «Химки» – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 2.15.
«В «Химки» вернулся Игорь Черевченко. И сразу же «Химки» сумели набрать очки в матче с ЦСКА. Но там было быстрое удаление у армейцев, которое негативно повлияло на зрелищность матча. «Химки» не забили пенальти, а дальше моменты возникали крайне редко. Одним не хватало людей, другим — мастерства. Но «Химки» без Глушакова в атаке выглядят безыдейно. В основном Мирзов что-то пытается сделать, но его опекают очень плотно.
«Краснодар» одержал важную победу над «Спартаком», но не совсем по делу. По игре «Спартак» был не хуже, но так сложилось. По-прежнему у «Краснодара» есть проблемы — и с реализацией, и с обороной. Нет такого, чтобы краснодарцы катили и всех подряд обыгрывали. Чувствуется неуверенность. Посмотрим, как будет в Химках.
По классу игроков, по их состоянию на данный момент, думаю, «Краснодар» должен забирать три очка. Если терять очки ещё и здесь, то отставание и от второго места скоро будет неотыгрываемым, не говоря уже о первом. Поэтому здесь поверю в победу гостей и тотал больше 1.5 мяча. Одного мяча «Краснодару» может быть маловато. А если он поведёт в счёте, то сможет подловить «Химки».
Чего ждать от матча «Химки» — «Краснодар»?
Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.12.
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