«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.

«Сегодня даю прогноз на матч чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимает дома «Аталанту» после того, как провалился в Лондоне в матче Лиги чемпионов против «Челси», проиграв 0:4. Он удивительно слабо выглядел в игре без мяча, при выходе из обороны было много потерь. Под прессингом команда Аллегри допускала очень много ошибок, на флангах была уязвима. Честно говоря, Аллегри немножко удивил, потому что, как правило, он отличается тем, что здорово подстраивается под соперников, а тут не получилось. «Челси» был намного сильнее и заслуженно победил. Естественно, что в домашнем матче с «Аталантой» команда должна реагировать на этот результат.



Что касается «Аталанты», то результат матча Лиги чемпионов её тоже не устроил. В матче против «Янг Бойз» она вела дважды в счёте, но в концовке взяла и пропустила два мяча. Могла и вовсе проиграть. Тяжело «Аталанте» было играть на искусственном газоне, о чём Гасперини говорил после матча. Соперник сыграл агрессивно, «Аталанта» потеряла два очка. При этом в последнем туре бергамаскам нужно будет просто обыграть дома «Вильярреал», чтобы выйти из группы, но это будет сложно.



Что касается предстоящего матча, то в Турине «Аталанта» будет стараться играть в свой футбол. Но тяжело будет против «Ювентуса», который потерпел такое поражение в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне получились результативные матчи между этими командами. «Аталанта» оба раза уступила, хоть и показывала симпатичный футбол. Думаю, что в Турине мы вправе рассчитывать на результативный футбол, потому что «Аталанта», как правило, раскрывается, прессингует, играет с высокой линией обороны. Мне кажется, что здесь можно рассчитывать на голы.



«Юве» есть что показать сопернику в атаке. У него достаточно сильная линия нападения, кто бы что ни говорил. Мне кажется, что команды в состоянии создать большое количество моментов. Я рассчитываю, что прошлогодний сценарий, где было «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча», вполне может быть реализован и на этих выходных. Думаю, что нужно отталкиваться от сильных качеств команд в атаке.



Будем надеяться, что на поле выйдет Алексей Миранчук, который просидел на скамейке в Берне. Он всё реже выходит на поле, но и без него в «Аталанте» есть кому создавать и реализовывать моменты. Я беру ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Аталанта».

Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».