«Рубин» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ, по какому телеканалу смотреть

28 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.14. Успех казанцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Эксперты сомневаются, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.35, на красную карточку — за 3.20.



Победа «Рубина» с разницей в один мяч оценена в 5.20, заключить пари на успех «Динамо» в один мяч предлагается за 3.70.

Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».

Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо».