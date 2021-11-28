«Наполи» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» – «Лацио».



Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.10.

«Наполи» очень мощно выступает в этом сезоне. Спаллетти невероятным образом улучшил все показатели своей новой команды. Очень долгое время неаполитанцы шли на серии без поражений. Однако в последнее время дела у них идут не лучшим образом.



«Наполи» впервые в сезоне проиграл в двух матчах подряд во всех турнирах. Началось всё с неожиданной ничьей с «Вероной» (1:1) в предпоследнем туре Серии А. Затем последовало поражение от действующего чемпиона Италии – «Интера» (2:3). Ну и «вишенка на торте» — второй проигрыш «Спартаку» в Лиге Европы (1:2).



Таким образом, я сейчас не уверен в том, что «Наполи» однозначно победит «Лацио». Как минимум в эмоциональном плане команда находится не в лучшем состоянии. Конечно, римский клуб сам не представляет собой сейчас сильнейшего противника для команды Спаллетти.



Однако в последних матчах римский клуб проиграл только «Ювентусу». В остальных встречах подопечные Сарри зарабатывали очки. К примеру, смогли они сыграть вничью с «Аталантой».



В общем, как именно пройдёт их матч, угадать трудно. «Наполи» нужна небольшая перезагрузка. Встреча с сильным соперником ему сейчас ни к чему. Так что уверен, что «Лацио» сможет с этого матча увезти какие-то очки. Моя ставка – «Лацио» не проиграет.

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