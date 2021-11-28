«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России Эдуард Мор дал прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.79.



«Челси» выглядит бесспорным фаворитом: команда в полном порядке, хорошая обойма, все понимают, что делать на футбольном поле. Казалось бы, команда стала зависима от Лукаку, но это не так. В последней игре даже с участием молодых футболистов был разорван «Ювентус», вообще без шансов.



«Манчестер Юнайтед» идёт на 8-м месте. Убрали тренера, с трудом обыграли «Вильярреал». Все дается очень натужно. Вроде бы футболисты хорошие, но поставленной игры нет. Команду принимает Каррик.



При этом именно сейчас шанс получат те, кто до того проявил себя не очень хорошо. В команде резко возрастёт конкуренция. Мы видели это на примере Санчо, который в первой же игре после Сульшера забил очень красивый гол в девятку. Другие футболисты тоже будут себя проявлять. Всё начинается с чистого листа.



Именно в этом очень хорошая возможность для «Манчестер Юнайтед». Эта эмоциональная составляющая уравнивает шансы команд на победу.



Думаю, что получится очень интересная игра. Если бы не смена тренера в «МЮ», я бы прогнозировал победу «Челси» с небольшим количеством голов. Но сейчас результат непредсказуем. Полагаю, будет много голов".

Прогноз на матч «Челси» — «МЮ» с коэффициентом 2.60.

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