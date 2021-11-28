ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России Эдуард Мор дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.98.
«ЦСКА находится не в очень хорошей форме. Было ещё и разгромное поражение от «Сочи», причём по делу. Пока команда в поиске. Начал меняться состав, ранее он был стабилен, но после поражения в Сочи изменилось аж 6 человек.
«Зенит» в чемпионате России собирается на важные матчи. «Зенит» может совершенно спокойно проиграть в Туле «Арсеналу», провести плохой матч в Екатеринбурге с «Уралом». Но на важные игры «Зенит» собирается и выступает очень хорошо. Команда много забивает, играет с желанием.
В Лиге чемпионов «Зенит» провёл неудачную игру, но я бы не сказал, что там была катастрофа. Ничего страшного не произошло. «Зенит» начал игру очень осторожно, но когда уже счёт не устраивал, то во втором тайме команда перестроилась и провела хороший второй тайм.
У «Зенита» большая обойма. Я так понимаю, что на каждую позицию есть по два игрока, а то и больше. Есть кому играть, можно проводить ротацию. В евровесну «Зенит» вышел, поэтому можно сконцентрироваться на чемпионате России. ЦСКА — очень удобный соперник в том плане, что футболистов не нужно на него настраивать.
Думаю, ЦСКА не успеет выйти из того кризиса, который у него есть. Даже сложно предположить стартовый состав, потому что футболисты меняются, а «Зенит» проведёт хорошую игру, с хорошими эмоциями и победит уверенно. Думаю, «Зенит» забьёт не меньше трёх голов.
Не знаю, забьёт ли ЦСКА, но «Зенит» вполне может победить с форой (-1.5). Но и на чистую победу «Зенита» коэффициент хороший, поэтому этот вариант считаю совершенно спокойным и уверенным, чтобы тот, кто меня послушает, мог с удовольствием смотреть эту игру».
Где смотреть матч ЦСКА — «Зенит»?
Прогноз Константина Генича на матч ЦСКА — «Зенит».
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